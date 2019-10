Μετά την πρόταση πρόωρων εκλογών στις 12 Δεκεμβρίου που θα υποβάλλει στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Μπόρις Τζόνσον, ξεκίνησε εκστρατεία με σκοπό να πείσει τον λαό ότι το Brexit είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δημοσίευσε δύο tweets στα οποία, σε βίντεο, απευθύνεται στον βρετανικό λαό και τους εξηγεί τους λόγους που το Brexit είναι σημαντικό να προχωρήσει και γιατί χρειάζονται οι εκλογές, τονίζοντας ότι η απόφαση είναι στα χέρια τους.

Ωστόσο, οι Βρετανοί δεν είναι συνηθισμένοι σε εκλογές μέσα στο Δεκέμβριο, καθώς οι πολιτικοί ήταν πάντα απρόθυμοι να διαταράξουν τις προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα. Η τελευταία εκλογική διαδικασία στη χώρα μήνα Δεκέμβριο διεξήχθη το 1923.



Hi folks, as you all know we need to get Brexit done so we can move forward as a country. Either with this Parliament or with a new one – chosen by you, the voters. 🇬🇧 pic.twitter.com/uRT2DwnUGZ