Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τα Ηνωμένα Έθνη αναμένεται να επιληφθούν της καταγγελίας πως ο διάδοχος πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας υπέκλεψε προσωπικά δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο του Τζεφ Μπέζος, επικεφαλής της Amazon και πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου.

Την υπόθεση φέρνει στο φως της δημοσιότητας η βρετανική εφημερίδα Guardian. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κ. Μπέζος είχε δεχθεί την Πρωτομαγιά του 2018 ένα μήνυμα με αρχείο βίντεο μέσω της εφαρμογής WhatsApp το οποίο περιείχε κακόβουλο λογισμικό. Το μήνυμα φέρεται να είχε σταλεί από τον προσωπικό λογαριασμό στο WhatsApp του Σαουδάραβα πρίγκιπα. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα στις ΗΠΑ και είχαν ανταλλάξει αριθμούς τηλεφώνου.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από ειδικούς κατόπιν εντολής του ιδιοκτήτη της Amazon, προέκυψε ότι μεγάλες ποσότητες δεδομένων άρχισαν να αποσπώνται από το τηλέφωνό του ένα μήνα αργότερα.

Οι σχέσεις του κ. Μπέζος με τη Σαουδική Αραβία είναι ήδη τεταμένες, μετά από τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στο προξενείο της αραβικής χώρας στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο του 2018. Ο Κασόγκι εργαζόταν για τη Washington Post, ιδιοκτησίας του Τζεφ Μπέζος.

Εξάλλου, τον Ιανουάριο του 2019 το περιοδικό National Enquirer αποκάλυψε ότι ο κ. Μπέζος διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, δημοσιεύοντας και μηνύματα στην ερωμένη του που είχαν σταλεί μέσω WhatsApp λίγες ημέρες μετά από την αποστολή του κακόβουλου βίντεο.

O διάδοχος πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας.

Μιλώντας στο Νταβός ο Σαουδάραβας Υπουργός Εξωτερικών απέρριψε την κατηγορία ως «παράλογη».

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.