Ο Tupac Shakur πραγματικά ενώνει τους ανθρώπους.

Ο μουσικός Μπρους Χόρνσμπι κοινοποίησε βίντεο με τους διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter στη Νέα Ζηλανδία να χορεύουν και να τραγουδούν τον ύμνο του εκλιπόντος ράπερ, «Changes».

This is so beautiful. pic.twitter.com/wK0LzNB9Ix

Ο Χόρνσμπι έχει προσωπικό δεσμό με το τραγούδι του 1992, το οποίο περιλαμβάνει απόσπασμα από τη δική του επιτυχία του 1986 «The Way It is».

Το τραγούδι του Tupac έχει αναφορές στην αστυνομία βία εναντίον μελών της μαύρης κοινότητας, στις μαζικές φυλακίσεις, στον πόλεμο των ναρκωτικών και άλλα.

Ο ράπερ και ηθοποιός Ice-T αναδημοσίευσε το βίντεο σχολιάζοντας με ειρωνεία: «Οι αποκαλούμενοι βίαιοι διαδηλωτές».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μπρους Χόρνσμπι εξήρε μία νέα διασκευή του τραγουδιού του Tupac από τον καλλιτέχνη Polo G.

O Ice-T πήρε θέση αρκετές φορές για τις διαδηλώσεις στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο επικρίνοντας την αστυνομική βία.

In front of the White House?! Ohhh this good.. Sooooo GOOD. https://t.co/rVangNluU8