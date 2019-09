Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε σήμερα τις επιθέσεις του εναντίον του βουλευτή που ηγείται της έρευνας σε βάρος του με ερώτημα την παραπομπή του λέγοντας πως ο βουλευτής Άνταμ Σιφ πρέπει να συλληφθεί για «προδοσία».

«Ο βουλευτής Άνταμ Σιφ κατασκεύασε παρανόμως μια ψεύτικη και τρομερή δήλωση, προσποιήθηκε ότι είναι δική μου και το πιο σημαντικό τμήμα του τηλεφωνήματός μου στον Ουκρανό πρόεδρο, και την διάβασε μεγαλοφώνως στο Κογκρέσο και τον αμερικανικό λαό. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είπα στο τηλεφώνημα. Να συλληφθεί για Προδοσία;», έγραψε ο Τραμπ σε καταχώρισή του στο Twitter.

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason?