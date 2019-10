Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε χθες τους Ρεπουμπλικάνους να γίνουν σκληρότεροι και να δώσουν μάχη για την προεδρία του, δηλώνοντας ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών επιθυμεί την παραπομπή του “το συντομότερο δυνατό” κι αναφορικά με το αίτημα του προς την Ουκρανία για την διενέργεια έρευνας σε βάρος ενός (κενρικού) πολιτικού του αντιπάλου.

Ο πρόεδρος Τραμπ σχολίασε την κατάσταση γύρω από την παραπομπή του, σε μία συνάντηση της αμερικανικής κυβέρνησης στον Λευκό Οίκο.

Από την άλλη μεριά, οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να ενισχύσουν την υποστήριξη της κοινής γνώμης για την ταχεία διεξαγωγή της έρευνας παραπομπής του Τραμπ, ενώ από την άλλη μεριά, η αμερικανική κυβέρνηση οργανώνει τις προσπάθειες της, κατά της αναφερόμενης έρευνας.

Από την πλευρά της, η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων παρουσίασε ένα βίντεο και “μία σειρά γεγονότων” αφήνοντας να εννοηθεί ποια θα είναι τα άρθρα για την παραπομπή του προέδρου Τραμπ και την απαγγελία επίσημων κατηγοριών, που θα επικαλεστούν οι Δημοκρατικοί, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο για κατάχρηση εξουσίας, έναν “εκβιασμό” σχετικά με την Ουκρανία, αλλά και μία προσπάθεια συγκάλυψης.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στην Βουλή των Αντιπροσώπων προσπάθησαν να ασκήσουν μομφή κατά του προέδρου της Επιτροπής για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων Άνταμ Σιφ.

Censure (at least) Corrupt Adam Schiff! After what he got caught doing, any pol who does not so vote cannot be honest....are you listening Dems?