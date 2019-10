Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε πριν από λίγο, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, τη φωτογραφία του στρατιωτικού σκύλου που κυνήγησε τον Αλ Μπαγκντάντι στο τούνελ και βοήθησε στην στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του.

Εκφράζοντας μεγάλη ευγνωμοσύνη για τον σκύλο που ήταν μέλος του αμερικανικού στρατού στην επιχείρηση που οδήγησε στο θάνατο του Αμπού Μπακρ Αλ Μπαγκντάντι, είπε:

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw