Ο υπό τις ΗΠΑ συνασπισμός που πολεμά το Ισλαμικό Κράτος ανακοίνωσε σήμερα ότι προετοιμάζει την αποχώρησή του από το Ιράκ και ότι θα μετακινήσει τις δυνάμεις του τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες σε επιστολή αντίγραφο της οποίας επικαλούνται το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε, σύμφωνα με το AFP και το Reuters, στον δεύτερο στην ιεραρχία της ιρακινής στρατιωτικής διοίκησης ότι θα "μετακινήσει" τις δυνάμεις του συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών με στόχο μια "αποχώρηση από το Ιράκ ασφαλή και αποτελεσματική".

Δύο στρατιωτικοί αξιωματούχοι -- ένας Αμερικανός και ένας Ιρακινός -- επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters το γνήσιο της επιστολής που υπογράφει ο στρατηγός Ουίλιαμ Σίλι, διοικητής των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράκ.

"Σεβόμαστε την κυρίαρχη απόφασή σας που διατάσσει την αναχώρησή μας", αναφέρει η επιστολή, την επομένη της ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο που καλεί την κυβέρνηση να διώξει τις ξένες δυνάμεις από το Ιράκ μετά τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί και του ανθρώπου του Ιράν στο Ιράκ, του 'Αμπου Μέχντι αλ-Μουχάντις, την Παρασκευή στη Βαγδάτη.

"Από το σεβασμό στην κυριαρχία της Δημοκρατίας του Ιράκ και όπως ζήτησε το κοινοβούλιο και ο πρωθυπουργός, ο συνασπισμός θα μετακινήσει τις δυνάμεις του (...) για να εξασφαλίσει ότι η αποχώρηση από το Ιράκ θα διεξαχθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικά", αναφέρει η επιστολή.

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την αποχώρηση αυτή, η επιστολή ανακοινώνει μια "αύξηση των μετακινήσεων με ελικόπτερα πάνω και γύρω από την Πράσινη Ζώνη κατά τη διάρκεια της νύχτας", ενώ πολλά ελικόπτερα πετούν πάνω από το κέντρο της Βαγδάτης απόψε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όπως και τις αρκετές νύχτες τελευταία.

Η Ουάσινγκτον διαψεύδει αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από το Ιράκ. "Οι δυνάμεις μας δεν σκοπεύουν να φύγουν από το Ιράκ", δηλώνει ο υπουργός Άμυνας 'Εσπερ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει απόφαση για μια αποχώρηση των στρατευμάτων τους από το Ιράκ, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Πενταγώνου Μαρκ 'Εσπερ, παρά μια επιστολή της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης σε αυτή τη χώρα που ειδοποιεί τη Βαγδάτη για μια αναδιάρθρωση των αμερικανικών δυνάμεων.

"Ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί για να φύγουμε από το Ιράκ. Τελεία", δήλωσε ο υπουργός Άμυνας στους δημοσιογράφους. "Αυτή η επιστολή δεν αντιστοιχεί στο πνεύμα που μας διακατέχει σήμερα".

"Δεν ξέρω τι είναι αυτό το γράμμα ... Προσπαθούμε να μάθουμε από πού προέρχεται αυτό, τι είναι αυτό, ωστόσο δεν έχει ληφθεί απόφαση για αποχώρηση από το Ιράκ", είπε ο 'Εσπερ όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επιστολή αυτή.

Ο Έσπερ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους της Αμερικής.

