Αντιαεροπορικά συστήματα S-300 υποστηρίζει ότι έχει στη διάθεσή του, και έχει αναπτύξει, ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA) του Χαλίφα Χαφτάρ.



Ενόψει του ενδεχομένου ο στρατός του Φαγέζ αλ Φάρατζ (GNA) και των συμμάχων του μισθοφόρων του Ερντογάν να επιχειρήσουν να καταλάβουν Σύρτη και Τζούφρα, ο προσκείμενος στον Χαφτάρ λογαριασμός δημοσιεύει στο Twitter κολάζ φωτογραφιών από ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα, με τους S-300 (υπάρχουν παραλλαγές του συστήματος) να ξεχωρίζουν.



«Έχουν αναπτυχθεί πλήρως για να υπερασπιστούν τους αγαπημένο μας λαό, την πατρίδα και τον πλούτο από την Τουρκία, το Κατάρ, το Ισλαμικό Κράτος, την Αλ Κάιντα, τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και τους τρομοκράτες πολιτοφύλακες)» προειδοποιεί ο LNA.

Pantsir S-1

Buk m1/2

S-75

S-125

S-300M /350E

S-200VE

Tor m1

9K33OSA

2K12Kub

9K31 Strela-1

