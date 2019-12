Σάλο έχει προκαλέσει η φωτογραφία της 19χρονης Έρικα Λάμπε, η οποία ενώ καθόταν στο αεροπλάνο δίπλα στον Ματέο Σαλβίνι, έβγαλε σέλφι στην οποία είχε σηκώσει το «μεσαίο δάχτυλο», αλλά και η οργισμένη αντίδραση του Ιταλού πολιτικού.

Θύελλα αντιδράσεων προκλήθηκε με κάποιους να συμφωνούν με τη χειρονομία αυτή, άλλους να κάνουν λόγο για παρανόηση και τον ίδιο τον Σαλβίνι να είναι καυστικός στα σχόλια του, δημοσιεύοντας μάλιστα τα στοιχεία της κοπέλας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το liberoquotidiano.it, σε μια επιστολή της η Λάμπε αναφέρει ότι δέχτηκε απειλές και προσβολές από τον Σαλβίνι, πριν σβήσει τους λογαριασμούς της από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχετικά με τα όσα γράφει στην επιστολή της η 19χρονη, ο Σαλβίνι μετά το περιστατικό όχι μόνο εξέθεσε τα στοιχεία της στο διαδίκτυο αλλά εξαπέλυσε εναντίον της σοβαρές προσβολές, απειλές θανάτου, διάφορους εκφοβισμούς και εκβιασμό με δημοσίευση πορνογραφικού υλικού.

Η ίδια όπως υποστήριξε τη χειρονομία αυτή την έκανε προς τους φίλους της, με τους οποίους μοιράστηκε την φωτογραφία, την οποία τράβηξε γιατί δεν περίμενε ότι σε μια τόσο φτηνή πτήση θα καθόταν δίπλα στον Ματέο Σαλβίνι.

Ο Ματέο Σαλβίνι στη δημοσίευσή του όπου διαπόμπευσε τη νεαρή κοπέλα έγραψε με καυστικό τρόπο:

«Πόσο ωραίο να ταξιδεύεις παρέα με ευγενικούς ανθρώπους! Και μετά βγαίνουν στους δρόμους και μάχονται κατά του μίσους, της βίας και της αγένειας.»

Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate!

E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione😂 pic.twitter.com/jhfQaG3f99