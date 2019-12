- Good evening, I hope you’re doing well as we approach Christmas! For the occasion, Harry disguised himself as Santa Claus to convey a beautiful personal message for the charity Scotty’s Little Soldiers, intended for the bereaved children of a British Forces parent. The message is extremely touching, this is so lovely! 🎅🏻🎁☃️ - Bonsoir, j’espère que vous allez bien à l’approche de noël! Pour l’occasion, Harry s’est déguisé en Père Noël pour faire passer un très beau message personnel pour l’œuvre de charité Scotty’s Little Soldiers, destinée aux enfants endeuillés d’un parent membre des Forces Britanniques. Le message est extrêmement touchant, c’est un geste adorable! 🎅🏼🎁☃️ 🎥 : Scotty’s Little Soldiers

A post shared by Prince Harry & Meghan Markle 💖 (@harry_meghan_sussex) on Dec 21, 2019 at 10:23am PST