Ο πρίγκιπας Χάρι έκανε σήμερα την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά το οικογενειακό συμβούλιο κατά το οποίο έλαβε την άδεια της βασίλισσας Ελισάβετ να αναζητήσει μαζί με την αμερικανίδα σύζυγό του Μέγκαν ένα «περισσότερο ανεξάρτητο» από την βασιλική οικογένεια μέλλον.

Ο πρίγκιπας, έκτος στην σειρά διαδοχής, παρακολούθησε παιδιά να παίζουν ράγκμπι στον κήπο του ανακτόρου του Μπάκιγχαμ, πριν κάνει την κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του αθλήματος το 2021.

Η εκδήλωση είναι η τελευταία βασιλική του υποχρέωση πριν ο ίδιος και η σύζυγός του ξεκινήσουν την «μεταβατική περίοδο» προς τους νέους τους ρόλους.

