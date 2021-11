Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η τελετή των θυρανοιξίων του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου, του λεγόμενου "Παρθενώνα των ΗΠΑ", στο Σημείο Μηδέν στο Μανχάταν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο ελληνορθόδοξος ναός του Αγίου Νικολάου, ήταν ο μόνος οίκος λατρείας που είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια του τρομοκρατικού χτυπήματος της 11ης Σεπτεμβρίου, μαζί με τους Δίδυμους Πύργους. Ο κ. Βαρθολομαίος κατέφθασε στον ναό συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και τον Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, όπου τους υποδέχθηκε τιμητική φρουρά Ελληνοαμερικανών που υπηρετούν στο αστυνομικό και στο λιμενικό σώμα της Νέας Υόρκης. Το παρών στην τελετή έδωσαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης, επιφανή στελέχη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, παράγοντες της αμερικανικής πολιτικής ζωής, συγγενείς των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και πλήθος απλών πολίτων.

The landmark opening today of St Nicholas Shrine at Ground Zero by Ecumenical Patriarch Bartholomew — on the 30th anniversary of his enthronement — signals a historic renewal of our faith in the US and globally. pic.twitter.com/sqZe4P04EE