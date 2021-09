Ο Πάπας Φραγκίσκος έστειλε 15.000 παγωτά στους κρατούμενους για να δροσιστούν κατά τη διάρκεια ενός από τα πιο ζεστά καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί στην Ιταλία.

Τα παγωτά παραδόθηκαν στις δύο φυλακές της Ρώμης - την Regina Coeli στο κέντρο της πόλης και τη Rebibbia στα περίχωρα - από τον εκλεκτό του Βατικανού, καρδινάλιο Konrad Krajewski.

Σε δήλωσή του, το Βατικανό ανέφερε ότι το φιλανθρωπικό γραφείο του πάπα «δεν πήγε διακοπές» αυτό το καλοκαίρι. Αντ 'αυτού, οι εθελοντές του Βατικανού πέρασαν το χρόνο τους "συνεχίζοντας να αφοσιώνονται, μεταξύ άλλων σε δύο από τα επτά τους έργα: να επισκέπτονται κρατούμενους και να παρηγορούν τους ταλαιπωρημένους".

Η δωρεά ήταν μία από τις πολλές «μικρές ευαγγελικές χειρονομίες» που έγιναν το καλοκαίρι «για να βοηθήσουν και να δώσουν ελπίδα σε χιλιάδες ανθρώπους στις φυλακές της Ρώμης», προστίθεται στην ανακοίνωση.

A lovely little story to read on a sunny Tuesday! Pope Francis send ice cream to prisoners in Rome - https://t.co/yV5n0JeUFs