Το βράδυ της Κυριακής 11 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ο τελικός του Euro ανάμεσα σε Αγγλία και Ιταλία, με την Ιταλία να παίρνει τη νίκη στα πέναλτι.

Στο τέλος του αγώνα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανήρτησε ένα tweet που καταδίκαζε τον ρατσισμό, αφού παίκτες από την ομάδα ποδοσφαίρου της Αγγλίας αποτέλεσαν αντικείμενο ρατσιστικών επιθέσεων μετά την ήττα τους από την Ιταλία.

Το tweet έγραφε: «Είμαι αηδιασμένος από τη ρατσιστική κακοποίηση που είχε ως στόχο τους παίκτες της Αγγλίας μετά τον χθεσινό αγώνα. Είναι εντελώς απαράδεκτο οι παίκτες να υπομένουν αυτήν την αποτρόπαια συμπεριφορά. Πρέπει να σταματήσει τώρα και όλοι όσοι εμπλέκονται θα πρέπει να λογοδοτούν. W».

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021

Το viral Tweet και το trending

Το tweet αυτό ήταν η αφορμή ο πρίγκιπας Ουίλιαμ να γίνει trend στο Twitter και μάλιστα όχι μόνος του, αλλά μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ.

Πολλοί ήταν αυτοί που αναρωτήθηκαν γιατί το παλάτι δεν υπερασπίστηκε δημόσια τη Μέγκαν αφού αντιμετώπισε, όπως η ίδια δήλωσε, ρατσισμό κατά τη διάρκεια της εποχής της στα ανάκτορα. Η Μέγκαν και ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψαν τον ρατσισμό που εκείνη ένιωσε και βίωσε κατά τη διάρκεια της περιόδου τους στη βασιλική οικογένεια, στη συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ τον Μάρτιο του 2021. Μάλιστα, η Μέγκαν είχε αναφέρει ότι ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας εξέφρασε ανησυχία για το πιθανό χρώμα του δέρματος του Άρτσι.

Το Τwitter απάντησε στον Ουίλαμ

Αρκετοί ήταν αυτοί που μέσω του Twitter έκαναν λόγο για επιλεκτική υποστήριξη του Ουίλιαμ απέναντι στον ρατσισμό, αφού όταν έγιναν τα σχόλια εκείνα για την Μέγκαν και τον Άρτσι δεν τοποθετήθηκε δημοσίως και φυσικά δεν την υποστήριξε.

Τα tweets εμφανιζόταν το ένα πίσω από το άλλο και έκριναν έντονα τον Ουίλιαμ που «θυμήθηκε να μιλήσει για ρατσιστικές επιθέσεις μόνο για τους παίκτες της Εθνικής Αγγλίας».

«Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ νιώθει άρρωστος από τον ρατσισμό, απλά αηδιασμένος... Απλά όχι για τη Μέγκαν Μαρκλ Markle και τον Άρτσι».

«Που ήταν όλη αυτή η ενέργεια για τη Μέγκαν Μάρκλ, Ουίλαμ», έγραφαν κάποια από τα σχόλια.

Ενδεικτικά, κάποια από τα tweets:

What kind of man punishes his brother and his family who married a biracial American woman. And you give your voice to end racism for football players but not your SIL, nephew and niece? You are the king 💩 of Brexit island. — Flora Foxe (@FloraFoxe) July 13, 2021

Um... Meghan Markle... pic.twitter.com/1BINx6GPAu — A Girl Has No Name ♋ (@AGHNN867) July 12, 2021

Where was this energy when your sister-in-law was getting trashed by racists in the press, Bill? pic.twitter.com/m52wia7tUV — Lagerwhat? (@Lagerwhat) July 12, 2021

You had a chance to show the world how abhorrent racism is when a mixed race woman joined your family. Instead you leaked to the tabloids and chased her out of the country. You have lost the moral high ground here Bill. — Henry VIII (@SussexHenryVIII) July 12, 2021

You know what other is unacceptable?being quiet while your sis in law was and still is subjected to https://t.co/jDvpb0H4Hb never condemned it !You want us to believe you care about footballers you would never know privately?try harder! — shi4ni -ProMeghanHarry (@Shi4ni) July 12, 2021

“Every ask was met with total silence”. - Prince Harry



The world will never forgets how you treated a black woman Meghan Markle and her children pic.twitter.com/VApMKhalDs — FaRah (@FaRah07595123) July 12, 2021

