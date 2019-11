Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι αλλάζει τόπο μόνιμης διαμονής: από το κέντρο της Νέας Υόρκης μετεγκαθίσταται στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας.

Μέχρι σήμερα ο Τραμπ, μεγιστάνας των ακινήτων που δραστηριοποιείται πολύ ενεργά στην αγορά της Νέας Υόρκης, δήλωνε τόπο μόνιμης κατοικίας του το διαμέρισμά του στον Trump Tower, στην Πέμπτη Λεωφόρο.

Στον Τραμπ ανήκει πάντως επίσης το συγκρότημα Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς (από το 1985) και εκεί περνά πολύ περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι στη Νέα Υόρκη αφότου έγινε ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Παρά το γεγονός ότι πληρώνω εκατομμύρια δολάρια σε τέλη και φόρους σε τοπικό, δημοτικό και πολιτειακό επίπεδο, μου έχουν φερθεί πολύ άσχημα οι πολιτικοί ηγέτες της πόλης και της Πολιτείας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη Νέα Υόρκη.

1600 Pennsylvania Avenue, the White House, is the place I have come to love and will stay for, hopefully, another 5 years as we MAKE AMERICA GREAT AGAIN, but my family and I will be making Palm Beach, Florida, our Permanent Residence. I cherish New York, and the people of.....