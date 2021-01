Η ομάδα του Μπάιντεν ζήτησε από τον σημερινό Γενικό Χειρουργό των ΗΠΑ επικεφαλής της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας, Τζερόμ Άνταμς να παραιτηθεί.

Σε ένα tweet, ο Δρ Τζερόμ Άνταμς επιβεβαίωσε ότι η ομάδα του Μπάιντεν του ζήτησε να παραιτηθεί.

«Μου ζητήθηκε από την ομάδα του Μπάιντεν να παραιτηθώ από επικεφαλής της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας. Ήταν τιμή μου να υπηρετώ αυτό το Έθνος και θα κάνω ό, τι μπορώ για να διασφαλίσω ότι όλοι έχουν ίση ευκαιρία να επιτύχουν και να διατηρήσουν την υγεία», είπε ο Άνταμς.

I've been asked by the Biden team to step down as Surgeon General. Its been the honor of my life to serve this Nation, and I will do all I can to ensure everyone has an equal opportunity to achieve and maintain health. See my full statement at: https://t.co/pCkbpealt8