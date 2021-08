Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο να παραιτηθεί, αφού από την έρευνα που διενεργήθηκε σε βάρος του διαπιστώθηκε ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 11 γυναίκες.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς αποκάλυψε τα αποτελέσματα μιας έρευνας νωρίτερα σήμερα, που έδειξε πως ο Κουόμο επιδόθηκε σε ανεπιθύμητες θωπείες, φιλιά και αγκαλιές και έκανε ανάρμοστα σχόλια σε πολλές γυναίκες.

Ερωτηθείς σε συνέντευξη Τύπου του Λευκού Οίκου τι πρέπει να κάνει ο Κουόμο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Νομίζω ότι πρέπει να παραιτηθεί».

Λίγα λεπτά νωρίτερα, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι κάλεσε επίσης τον Κουόμο να παραιτηθεί.

«Όπως πάντα, επιδοκιμάζω τις γυναίκες που βγήκαν μπροστά και είπαν την αλήθεια. Αναγνωρίζοντας την αγάπη του για τη Νέα Υόρκη και τον σεβασμό του για το αξίωμά του, καλώ τον κυβερνήτη να παραιτηθεί», πρόσθεσε.

Ο κυβερνήτη της Νέας Υόρκης παρέμεινε προκλητικός μετά τα ευρήματα της έρευνας, λέγοντας ότι «τα γεγονότα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που απεικονίστηκαν» και φαίνεται να απορρίπτει τις εκκλήσεις για παραίτηση. «Ποτέ δεν άγγιξα κανέναν ακατάλληλα ή δεν έκανα ακατάλληλες σεξουαλικές προόδους», ισχυρίζεται ο Άντριου Κουόμο σε ηχογραφημένο μήνυμά του.

Η σχεδόν πεντάμηνη έρευνα, με επικεφαλής δύο εξωτερικούς δικηγόρους, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 11 γυναίκες που κατήγγειλαν τον Κουόμο οτι τις παρενόχλησε σεξουαλικά έλεγαν την αλήθεια.



President Joe Biden says he thinks NY Gov. Andrew Cuomo should resign after a report found that Cuomo sexually harassed multiple women. When asked by CNN's Kaitlan Collins if Cuomo should be impeached Biden added: "Let's one thing at a time here" https://t.co/lATRLHTxZq pic.twitter.com/GpMcjW0bl8