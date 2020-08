Την υπογραφή της συμφωνίας για οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου χαιρετίζει με μήνυμα του, γραμμένο μάλιστα και στα Ελληνικά, στο twitter ο LNA του Χαλίφα Χαφτάρ.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση του, το επόμενο βήμα είναι η Ελλάδα να καθορίσει ΑΟΖ με το μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα στην Λιβύη, ενώ συνεχίζει την ανάρτηση του, εκφράζοντας τα συγχαρητήρια του στην Ελλάδα.

«Συγχαρητήρια στους Έλληνες αδελφούς μας, είμαστε χαρούμενοι για εσάς», γράφει συγκεκριμένα στα ελληνικά ο λογαριασμός που απηχεί τις θέσεις του LNA του στρατάρχη Χαφτάρ.

Αξίζει να σημειωθεί πως την ανάρτηση συνοδεύει μια φωτογραφία από την συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Λιβύης.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Επόμενο βήμα είναι η Ελλάδα να καθορίσει ΑΟΖ με το μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα στην Λιβύη (το λιβυκό κοινοβούλιο) και να λήξει αυτό μια και καλή»

Next step

#Greece should solidify a EEZ with the only democratically elected legislative body in #libya ( the Libyan Parliament #HoR )

And end this once and for all.



συγχαρητήρια στους Έλληνες αδελφούς μας, είμαστε χαρούμενοι για εσάς.#LNA pic.twitter.com/XxMWm3oyG6