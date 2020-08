Καυστικός για τις τουρκικές προκλήσεις είναι ο παγκοσμίου φήμης Αμερικανός οικονομολόγος του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, Στιβ Χάνκε, σχολιάζοντας εύστοχα με δυο tweets του τη συμπεριφορά του Ερντογάν.

Στο πρώτο tweet του έχει αναρτήσει μια γελοιογραφία που δημοσιεύτηκε σε ιστοσελίδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην οποία απεικονίζεται ο Τούρκος πρόεδρος να πατάει σε δύο πισίνες, μία δική του και μία της Ελλάδας, διαβάζοντας μια εφημερίδα, της οποίας ο πρωτοσέλιδος τίτλος γράφει τη λέξη «Εξερεύνηση», υπονοώντας τις κινήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

#Greek and #Turkish warships collided in the #Mediterranean last week as @RTErdogan's provocations continue. This is another case of one of RTE’s dangerous mad dashes to nowhere. pic.twitter.com/WjIiybzQ1b