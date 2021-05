Άνδρες των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας, έκανε γνωστό πριν από λίγο το ισραηλινό γενικό επιτελείο.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Μπένι Γκαντζ ενέκρινε την κινητοποίηση επιπλέον 9.000 εφέδρων, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης το γραφείο του, εν μέσω της κλιμακούμενης βίας στην περιοχή.

#BigBreaking : IDF struck a main rocket production site & a military post of the Hamas naval force,as well as additional weapon production sites in Gaza. Now IDF tanks r entering in #Gaza. Look like ground operation against terr0rists is about to start. #IndiaStandWithIsrael pic.twitter.com/a62KFp0SH9