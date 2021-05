Άνδρες των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας, έκανε γνωστό τα ξημερώματα της Παρασκευής το ισραηλινό γενικό επιτελείο, στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και χερσαίες δυνάμεις διεξάγουν αυτή τη στιγμή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε το επιτελείο σε λακωνικό ανακοινωθέν του.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Τζόναθαν Κόνρικους, επιβεβαίωσε ότι ισραηλινοί στρατιώτες έχουν μπει στον παλαιστινιακό θύλακα, αλλά χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Αντιμέτωπος με τον πολλαπλασιασμό των ρουκετών που εκτοξεύουν η Χαμάς και ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα κατά μήκος του τείχους ασφαλείας που χωρίζει το Ισραήλ από τον παλαιστινιακό θύλακα, από όπου είχε αποσύρει τις δυνάμεις του μονομερώς το 2005.

#BigBreaking : IDF struck a main rocket production site & a military post of the Hamas naval force,as well as additional weapon production sites in Gaza. Now IDF tanks r entering in #Gaza. Look like ground operation against terr0rists is about to start. #IndiaStandWithIsrael pic.twitter.com/a62KFp0SH9