Ο Ταγίπ Ερντογάν στήριξε στον ΟΗΕ το Πακιστάν και η αχανής Ινδία του 1,4 δισεκ. κατοίκων απάντησε με ισχυρό μήνυμα στήριξης στην Κύπρο…



Ειδικότερα, ο Τούρκος Πρόεδρος έθιξε και πάλι το ζήτημα του Κασμίρ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με αποτέλεσμα η Ινδία να «ανταποδώσει το χτύπημα» καλώντας Τουρκία να σεβαστεί τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο.



«Διατηρούμε τη στάση μας υπέρ της επίλυσης του τρέχοντος προβλήματος στο Κασμίρ για 74 χρόνια μέσω διαλόγου μεταξύ των μερών και στο πλαίσιο των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Ερντογάν. Πέρυσι, επίσης, είχε κάνει αναφορά στο Κασμίρ στην προ-ηχογραφημένη ομιλία του στην Γενική Συνέλευση.



Λίγες ώρες μετά τις παρατηρήσεις του Ερντογάν, ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Τζαϊσάνκαρ συναντήθηκε με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη και τόνισε την ανάγκη η Τουρκία να σεβαστεί και να τηρήσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Κύπρο. «Εργαζόμαστε για να προωθήσουμε τους οικονομικούς μας δεσμούς. Εκτιμούμε τις περιφερειακές του γνώσεις. Είναι σημαντικό να τηρούνται από όλους οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Κύπρο», έγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Τζαϊσάνκαρ στο Twitter μετά τη συνάντηση.



Delighted to meet FM @Christodulides of Cyprus.



Working to take our economic ties forward.



Appreciated his regional insights.



Important that relevant UN Security Council resolutions in respect of Cyprus are adhered to by all. pic.twitter.com/pZXPefT9Sj — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 21, 2021

Η συγκεκριμένη διπλωματική απάντηση της Ινδίας δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ξένο Τύπο και τα Ινδικά ΜΜΕ που ανέδειξαν το θέμα.

«Ενώ η Τουρκία σήκωσε το σφυρί του Κασμίρ για να χτυπήσει την Ινδία, η Ινδία το συνέτριψε με το ρόπαλο της Κύπρου» ήταν ένα χαρακτηριστικό σχόλιο.



What is the Cyprus-Turkey issue Jaishankar referred to after Erdogan’s Kashmir remark at UNGA



Pia Krishnankutty @pia_kutts reports #ThePrintEssentialhttps://t.co/P3WTECxC5X — ThePrintIndia (@ThePrintIndia) September 23, 2021

#Gravitas | Turkish President Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) has once again raised the #Kashmir issue at the UN.

India has responded in kind, by calling world leaders to respect UN resolutions on the Cyprus dispute.@palkisu tells you more.#UNGA2021 pic.twitter.com/1cBMOdXpUG — WION (@WIONews) September 22, 2021

As Turkey picked up the Kashmir hammer to hit India, India smashed it with the Cyprus club#Turkey #India#Erdoganhttps://t.co/ew8cwipXZZ pic.twitter.com/uuIr7n4AUL — The Frustrated Indian (@FrustIndian) September 22, 2021

Μέτωπο Ερντογάν και με την Κίνα…



Ο Ερντογάν, στην ομιλία του, αναφέρθηκε επίσης στους μουσουλμάνους Ουιγούρους της Κίνας στο Σιντζιάνγκ και στη Ροχίνγκια της Μιανμάρ. «Στο πλαίσιο της εδαφικής ακεραιότητας της Κίνας, πιστεύουμε ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες σχετικά με την προστασία των βασικών δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Τούρκων Ουιγούρων», είπε.



Yπενθυμίζεται ότι και το 2019 είχε προκύψει παρόμοιο ζήτημα με αορμή ήταν την ομιλία Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όπου αναφέρθηκε στο Κασμίρ. Ως αντίδραση ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας αλλά και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη με τον ινδικό Τύπο να ερμηνεύει κίνηση αυτή ως ένα άμεσο μήνυμα προς τον Ερντογάν πως αν συνεχίσει να μιλάει για το Κασμίρ, η Ινδία θα συνταχθεί με τους εχθρούς της Τουρκίας.



Πηγή: sigmalive.com