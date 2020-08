Μπορεί ο Ελληνας καθηγητής Επιδημιολογίας, Ιατρικής και Στατιστικής του πανεπιστημίου Στάνφορντ των ΗΠΑ, Γιάννης Ιωαννίδης, να έχει επηρεάσει την πολιτική του προέδρου Τραμπ για την αντιμετώπιση της πανδημίας; Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται η ιστοσελίδα Buzzfeed, η οποία επικαλείται σειρά από email του αιρετικού ακαδημαϊκού. Δεν πρόκειται για απόρρητα emails, αλλά για έγγραφα επικοινωνίας με πολλούς αποδέκτες, στα οποία εκφράζονται λίγο - πολύ οι ίδιες θέσεις για τον κορωνοϊό, που ο κ. Ιωαννίδης είχε καταστήσει γνωστές σε σειρά από εμφανίσεις του σε διεθνή, αλλά και σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

SCOOP: John Ioannidis's studies say COVID isn’t a big threat, infuriating critics who say they have fundamental errors.



In March, before he had any data, he rounded up a group of scientists to try to meet with President Trump — to warn against shutdowns.https://t.co/EHnAvl9gQM