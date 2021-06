Απαντήσεις σε ένα από τα πιο συναρπαστικά μυστήρια της χώρας αναζητούν οι αυστραλιανές Αρχές με την εκταφή της σορού του περίφημου «Άνδρα του Σόμερτον», η οποία είχε βρεθεί πριν από 70 χρόνια σε παραλία της Νότιας Αυστραλίας.

Η ταυτότητα όσο και η αιτία θανάτου του άνδρα παραμένουν άγνωστα, αν και μέσα στα χρόνια έχουν διαδοθεί πολλές θεωρίες. Μία από αυτές τον ήθελαν κατάσκοπο την εποχή του Ψυχρού Πολέμου ενώ μία άλλη πληγωμένο εραστή. Ωστόσο η τεχνολογία του DNA ίσως βοηθήσει τώρα την αστυνομία της Αυστραλίας να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας, Derek Abbott, άκουσε για πρώτη φορά την ιστορία του άνδρα του Σόμερτον το 1995 και αφιέρωσε αρκετά χρόνια διεξάγοντας καμπάνιες για την εκταφή του σώματός του, ώστε οι επιστήμονες να μπορέσουν να αναλύσουν το DNA του για να προσδιορίσουν την ταυτότητά του.

Η εκταφή έγινε τελικά τον περασμένο μήνα στο νεκροταφείο West Terrace της πόλης, όπου ο άντρας Somerton θάφτηκε το 1949, κάτω από μια επιτύμβια πλάκα με την ένδειξη "ο άγνωστος άντρας".

Ο αξιωματικός της Αστυνομίας της Νότιας Αυστραλίας, επιθεωρητής Des Bray, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η εκταφή ήταν κάτι πολύ περισσότερο από το κλείσιμο ενός φακέλου σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της Αυστραλίας. «Είναι σημαντικό για όλους να θυμούνται ότι ο άντρας του Σόμερτον δεν είναι απλώς ένα μυστήριο που πρέπει να λυθεί ή κάτι που προξενεί την περιέργεια. Είναι ο πατέρας, ο γιος, ίσως ο παππούς, ο θείος ή ο αδελφός κάποιου, και γι 'αυτό το κάνουμε αυτό και προσπαθούμε να τον αναγνωρίσουμε», σημείωσε.

Όσα είναι γνωστά για την υπόθεση

Το πτώμα είχε βρεθεί την 1η Δεκεμβρίου του 1948 στην παραλία Σόμερτον στην πόλη της Αδελαΐδας στη Νότια Αυστραλία. Ο άνδρας φορούσε κοστούμι και γραβάτα, ενώ δεν υπήρχε κανένα στοιχείο στις τσέπες του που να υποδηλώνει την ταυτότητά του. Κατά την αρχική διερεύνηση της υπόθεσης η αστυνομία βρέθηκε σε αδιέξοδο.

Ο άνδρας θάφτηκε σε νεκροταφείο της Αδελαΐδα ενώ στην ταφόπλακά του μπορούσε κανείς να διαβάσει «ο άγνωστος άνδρας». Ωστόσο κάποια περίεργα αντικείμενα που βρέθηκαν κοντά του, όπως μια βαλίτσα, βγαλμένες ετικέτες ρούχων και κάποια ακατάληπτα γραπτά ενθάρρυναν τη συνωμοσιολογία. Ο άνδρας κρατούσε επίσης ένας κομμάτι χαρτόνι που επάνω είχε τη φράση «τελείωσε» στα περσικά. Επίσης βρέθηκε ο αριθμός του τηλεφώνου μιας γυναίκας που έμενε μόλις λίγα λεπτά μακριά από το σημείο που βρέθηκε η σορός του άνδρα. Η ίδια αρνήθηκε κάθε σύνδεση με τον άνδρα.

Ελπίδα για απαντήσεις από το DNA

Η υπόθεση έχει προσελκύσει και το διεθνές ενδιαφέρον ενώ η γενική εισαγγελέας της Νότιας Αυστραλίας, Βίκι Τσάπμαν διέταξε την εκταφή της σορού αιτιολογώντας ότι έλαβε την απόφαση λόγω του «έντονου δημόσιου ενδιαφέροντος». «Για πάνω από 70 χρόνια οι άνθρωποι εικάζουν ποιος είναι ο άνδρας και πώς πέθανε», ανέφερε στο ΒΒC.

Somerton man update:

Remains are deeper than first thought & it has been difficult to dig through hard clay which has set the exhumation back by a few hours. Forensics still unsure if there is a coffin & have dug down to just above where they believe the remains are. @9NewsAdel pic.twitter.com/yrNHlbumES