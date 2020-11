"Ολοένα και πιο πιθανή" βλέπει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να γίνεται η προοπτική για φως στην άκρη του τούνελ για τον κορωνοϊο "μέχρι το καλοκαίρι του 2021" κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε με τον καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς.

Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει στη διάθεσή της περίπου δύο δισεκατομμύρια δόσεις των εμβολίων κατά του κορωνοϊού και πως ελπίζει ότι πιθανόν οι πρώτοι εμβολιασμοί θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μέσα στο Δεκέμβριο. Όπως επισήμανε, υπάρχει τώρα ακόμη μία δύσκολη φάση, αλλά "έχουμε τώρα φως στην άκρη του τούνελ, γνωρίζουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε τον ιό".

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξήγησε ότι αυτό σημαίνει ότι με τα εμβόλια της ΕΕ μπορούν να εμβολιαστούν 700 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή και στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Αφρική, ενώ η Αυστρία θα λάβει το 2% των δόσεων των εμβολίων της ΕΕ, "περισσότερο, από όσα η Αυστρία πιθανώς θα χρειαστεί".

"Μόνο ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια έχουν εγκριθεί" διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. "Τώρα χρειάζεται να ετοιμαστούμε για τους εμβολιασμούς. Θα μπορούσαν να αρχίσουν σύντομα" ξεκαθάρισε.

Today I discussed vaccines & vaccination with @sebastiankurz

🇪🇺 has one of the broadest portfolios in the 🌍



Only safe & effective vaccines will be approved. Now we need to get ready for vaccination. It could start soon.

🇦🇹 is well on track. We'll keep working closely together pic.twitter.com/15s5F9mufl