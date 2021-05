Tο αστέρι της ποπ Ντέμι Λοβάτο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επιθυμεί να ορίζεται «non Binary» (μη δυαδικού φύλου).



Τα μη δυαδικά άτομα μπορούν να αυτοπροσδιοριστούν έχοντας δύο ή περισσότερα φύλα (να είναι bigender/ αμφίφυλα ή trigender/τρίφυλα) να μην έχουν κανένα φύλο (άφυλο, μη έμφυλο, απελευθερωμένο από το φύλο ή ουδέτερο ως προς το φύλο), να «μετακινούνται» ανάμεσα στα φύλα ή αλλιώς να έχουν μία ρευστή ταυτότητα φύλου (genderfluid/ρευστόφυλο) Nα έχουν τρίτο φύλο ή άλλο φύλο (κατηγορία που περιλαμβάνει τα άτομα τα οποία δεν τοποθετούν όνομα στο φύλο τους).

Στο πλαίσιο αυτό, θέλει η τραγουδίστρια θέλει να αποκαλείται από «αυτή» σε «αυτούς» και «εκείνη» σε «εκείνους».

H Λοβάτο έγραψε στο Instagram «Σήμερα είναι μια μέρα που με χαρά μοιράζομαι ένα μεγάλύτερο κομμάτι της ζωής μου μαζί σας. Με περηφάνια σας λέω ότι αυτοπροσδιορίζομαι ως μη δυαδική και αναφέρομαι πια στις αντωνυμίες αυτοί/εκείνοι. Αυτή η αποκάλυψη έρχεται ύστερα από αρκετή δουλειά που έκανα με τον εαυτό μου. Ακόμα μαθαίνω, ακόμα ανακαλύπτω τον εαυτό μου και δεν ισχυρίζομαι πως είμαι ειδικοί σε κάποιον τομέα".

Η Ντέμι σημείωσε ότι κατάλαβε την ταυτότητα του φύλου τους αφού αφιέρωσε χρόνο κάνοντας «θεραπεία και αναστοχασμό» τον τελευταίο χρόνο.

«Χρησιμοποιώντας αυτούς / εκείνους ως αντωνυμίες αντιπροσωπεύει καλύτερα τη ρευστότητα που νιώθω στην έκφραση του φύλου μου» σημείωσε η τραγουδίστρια του Sorry (Not Sorry).

Πριν από περίπου δύο μήνες, η Λοβάτο μιλώντας στον Τζόι Ρόγκαν, είχε αυτοχαρακτηριστεί ως πανσεξουαλική.

Πολλοί θαυμαστές και ακόλουθοι της Λοβάτο σχολίασαν ότι είναι «περήφανοι» για την ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «πρότυπο».



Πηγή: skai.gr