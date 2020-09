Πέθανε σε ηλικία 82 ετών η ηθοποιός Νταιάνα Ρίγκ.

Η Ριγκ ήταν γνωστή για την συμμετοχή της σε πολύ γνωστά έργα στην τηλεόραση, το θέατρο και το Σινεμά.

Χαρακτηριστικά είχε ενσαρκώσει την Λαίδη Ολένα Ταιρέλ, η αλλιώςΒασίλισσα των Αγκαθιών στο Game of Thrones, είχε συμμετάσχει στην ταινία Avengers αλλά είχε αποτελέσει και "κορίτσι του Τζέιμς Μπόντ", ενσαρκώνοντας την σύζυγό του στην Ταινία του 1969 "On Her Majesty’s Secret Service".

Πηγή: Guardian