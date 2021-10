Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν σε επιθέσεις στην πόλη Κόνγκσεμπεργκ, ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία. Ο δράστης επιτέθηκε στο πλήθος με τόξο και βέλη.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι συνελήφθη ένας ύποπτος και ανακρίνεται, ενώ δήλωσε πως δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι.

#BREAKING: several people have been killed in Kongsberg, Norway in an attack by someone using bow & arrow. Several people were also injured pic.twitter.com/5sh8CSsSrN