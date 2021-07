Ένας «ασυνήθιστα μεγάλος μετεωρίτης» φώτισε για λίγο τον ουρανό στη νότια Νορβηγία σήμερα, προκαλώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα ήχου και φωτός, καθώς διέσχιζε τον ουρανό και ένα μικρό τμήμα του ενδέχεται να κατέληξε στη Γη, πιθανόν σε κοντινή απόσταση από την πρωτεύουσα Όσλο, σύμφωνα με ειδικούς.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τραυματίες ή ζημιές.

Οι αναφορές κατοίκων ότι είδαν το φαινόμενο άρχισαν να φθάνουν στη 1 το πρωί τοπική ώρα, με ένα βίντεο να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου διακρίνεται τουλάχιστον μία λάμψη πάνω από μία μαρίνα στο Χόλμεστραντ, νοτίως του Όσλο.

A meteor has hit the ground just north west of Oslo in Norway. Experts believe fragments may be found https://t.co/uJACnhXfiI