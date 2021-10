Ένα δίδυμο επιστημόνων κέρδισε το βραβείο Νόμπελ χημείας το 2021 για την ανάπτυξη της «ασύμμετρης οργανοκατάλυσης» μορίων που άνοιξε το δρόμο για νέα είδη φαρμάκων και επέτρεψε να "πρασινίσει" η χημεία , ανακοίνωσε η επιτροπή που απονέμει τα βραβεία

Οι νικητές, Benjamin List και David MacMillan, θα μοιραστούν το βραβείο, που απονεμήθηκε από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και αξίας 10 εκατομμυρίων σουηδικών κορώνων (870.000 £).

Η ανακοίνωση ακολουθεί το βραβείο Νόμπελ φυσιολογίας ή ιατρικής, που απονεμήθηκε τη Δευτέρα σε ένα ζευγάρι Αμερικανών επιστημόνων για το έργο τους στην αίσθηση της αφής, και το βραβείο Νόμπελ στη φυσική, που δόθηκε σε τρεις επιστήμονες την Τρίτη για τη συμβολή τους στην κατανόηση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής.

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge