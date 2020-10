Με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής τιμώνται από κοινού ο Βρετανός Μάικλ Χόουτον και οι Αμερικανοί Χάρβεϊ Άλτερ και Τσαρλς Ράις για «την ανακάλυψη του ιού της ηπατίτιδας C».

Οι τρεις επιστήμονες επιβραβεύονται για την αποφασιστική συμβολή τους στον αγώνα για την καταπολέμηση της ηπατίτιδας, «ένα μεγάλο παγκόσμιο πρόβλημα υγείας, που προκαλεί κίρρωση και καρκίνο του ήπατος», στον κόσμο, ανακοίνωσε η επιτροπή απονομής των Νόμπελ.

