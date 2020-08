Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ αποδέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα· το πρωί της Παρασκευής ώρα Ελλάδας) το χρίσμα του κόμματός του για να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στο αξίωμα.

«Αποδέχομαι με όλη μου την καρδιά αυτή την υποψηφιότητα για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών» της Αμερικής, είπε ο Τραμπ επευφημούμενος από πλήθος υποστηρικτών του, που είχαν συγκεντρωθεί στο γρασίδι έξω από τον Λευκό Οίκο, οι περισσότεροι χωρίς να φορούν μάσκα και χωρίς να επιβάλλεται κανένα πρωτόκολλο για τη λεγόμενη κοινωνική απόσταση.

Το γεγονός ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον Λευκό Οίκο ως το σκηνικό για να εκφωνήσει την ομιλία με την οποία αποδέχθηκε το χρίσμα του GOP είναι πολύ ασυνήθιστο στην πολιτική παράδοση των ΗΠΑ και προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από τους Δημοκρατικούς, όσο και από ορισμένα στελέχη της παράταξής του.

«Νεκροθάφτης» της Αμερικής ο Μπάιντεν

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε όπως αναμενόταν σφοδρή φραστική επίθεση εναντίον του Δημοκρατικού αντιπάλου του στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος κατ’ αυτόν εάν εκλεγόταν θα γινόταν «ο νεκροθάφτης» του «μεγαλείου της Αμερικής».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, που αποδέχθηκε «με όλη του την καρδιά» το χρίσμα του κόμματος και θα διεκδικήσει νέα θητεία, αυτό που διακυβεύεται στην κάλπη είναι «το αμερικανικό όνειρο» και «το σοσιαλιστικό πρόγραμμα καταστροφής του πεπρωμένου» των ΗΠΑ.

«Πώς μπορεί να ζητάει το Δημοκρατικό κόμμα να ηγηθεί της χώρας μας όταν αφιερώνει τόσο χρόνο στη διάλυση της χώρας μας;», συνέχισε το σφυροκόπημα ο ένοικος του Λευκού Οίκου. «Βλέπουν ένα αμαρτωλό έθνος που πρέπει να τιμωρηθεί για τις αμαρτίες του», πρόσθεσε.

Ο Μπάιντεν εάν εκλεγεί θα γίνει «ο καταστροφέας των αμερικανικών θέσεων εργασίας», είπε ακόμη ο Τραμπ, προειδοποιώντας πως εάν επικρατήσει ο Δημοκρατικός υποψήφιος οι δουλειές θα μεταφερθούν σε άλλα κράτη, ειδικά την Κίνα.

«Ο Τζο Μπάιντεν δεν είναι ο σωτήρας της ψυχής της Αμερικής, είναι ο καταστροφέας των θέσεων εργασίας και εάν του δοθεί η ευκαιρία θα γίνει ο νεκροθάφτης του αμερικανικού μεγαλείου», σύμφωνα με τον Τραμπ, που εκφράστηκε στην ομιλία του με την οποία κλείνει το εθνικό συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Τραμπ είπε πως ο Μπάιντεν θα «στείλει τις δουλειές μας στην Κίνα», ενώ υποστήριξε πως ο αντίπαλό του πως «πέρασε όλη του την καριέρα» ματαιώνοντας τα «όνειρα» των Αμερικανών και στέλνοντας τις δουλειές τους σε άλλα κράτη.

Παρότι πλησιάζει την ολοκλήρωση της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ συνεχίζει να αυτοπροβάλλεται ως άνθρωπος εκτός του κατεστημένου της Ουάσινγκτον. Χαρακτήρισε τον αντίπαλό του μέρος της ελίτ που ευθύνεται για τους πολέμους στους οποίους ενεπλάκη η χώρα στο εξωτερικό και «δεν τελειώνουν ποτέ».

«Θα νικήσουμε» τον κορωνοϊό - Εμβόλιο «αυτή τη χρονιά»

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα «νικήσει» την πανδημία του κορονοϊού, στην ομιλία με την οποία αποδέχθηκε το χρίσμα του GOP ώστε να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στο αξίωμα την 3η Νοεμβρίου.

«Θα νικήσουμε τον ιό και την πανδημία και θα βγούμε πιο δυνατοί από ποτέ», διαβεβαίωσε ο Τραμπ, χωρίς να παρουσιάσει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Πρόσθεσε ότι εμβόλιο για την αποτροπή της μόλυνσης από τον κορονοϊό ενδέχεται να είναι έτοιμο πριν από το τέλος «αυτής της χρονιάς».

Ακόμη, υποσχέθηκε «ευημερία ρεκόρ» στους Αμερικανούς στη δεύτερη θητεία του, ότι θα «ανοικοδομήσει ξανά» την αμερικανική οικονομία ώστε να γίνει «η καλύτερη στην ιστορία», ενώ υποσχέθηκε πως θα δημιουργήσει ένα «νέο πνεύμα ενότητας που μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο μέσα από την αγάπη για τη μεγαλειώδη χώρα μας».

Ο Τραμπ περιέγραψε τον εαυτό του ως τον καλύτερο πρόεδρο για τους Αφροαμερικανούς από την εποχή του Αβραάμ Λίνκολν, που είχε καταργήσει τη σκλαβιά.

«Τα καλύτερα μένουν να έρθουν» για αυτή τη φυλετική ομάδα, είπε και διαβεβαίωσε πως έχει κάνει περισσότερα για τους Αφροαμερικανούς κατά τη διάρκεια της θητείας του από όσα έκανε ο Μπάιντεν τα 47 χρόνια της πολιτικής του καριέρας.

Δασμοί σε όσους μετακινούν θέσεις εργασίας στο εξωτερικό

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Πέμπτη ότι εάν επανεκλεγεί στο αξίωμά του την 3η Νοεμβρίου, η κυβέρνησή του θα επιβάλλει δασμούς σε οποιαδήποτε εταιρεία μεταφέρει θέσεις εργασίας από τη χώρα του σε άλλες.

«Θα επιβάλλουμε δασμούς σε οποιαδήποτε εταιρεία φεύγει από την Αμερική για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας στο εξωτερικό», τόνισε ο μεγιστάνας κατά τη διάρκεια της ομιλίας με την οποία αποδέχθηκε και τυπικά το χρίσμα της παράταξής του ώστε να διεκδικήσει άλλα τέσσερα χρόνια στον Λευκό Οίκο την 3η Νοεμβρίου.

«Θα σιγουρέψουμε ότι οι εταιρείες μας και οι δουλειές θα μένουν στη χώρα μας, όπως έχω κάνει ήδη», συνέχισε ο Τραμπ, προτού επιτεθεί για ακόμη μια φορά στον Δημοκρατικό αντίπαλό του, δηλώνοντας πως «το πρόγραμμα του Τζο Μπάιντεν είναι Made in China. Το δικό μου πρόγραμμα είναι Made in the USA».

Ο Ρεπουμπλικάνος, που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις, προφανώς επιλέγει να οξύνει πολύ τον τόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ