Αδιαμφισβήτητα σε μια αίθουσα σύνταξης το ζήτημα της ασφάλειας του Διαδικτύου είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς δεν προστατεύει μόνο τους δημοσιογράφους από ενδεχόμενους χάκερς και άλλες απειλές αλλά παράλληλα προστατεύονται και οι πηγές τους, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η αποκάλυψή τους μπορεί να τους θέσει σε κίνδυνο.

Με την απόλυση της Runa Sandvik φαίνεται ότι πλέον οι New York Times «αφήνουν» τους εργαζόμενους να διαχειρίζονται μόνοι τους τα θέματα ασφάλειας και προστασίας τους από τους χάκερς.

Η Sandvik, ύστερα από την απόλυσή της, έγραψε μεταξύ άλλων στο Twitter:

Today the @nytimes chose to eliminate my role, stating that there is no need for a dedicated focus on newsroom and journalistic security. I strongly believe in what I do (and what we did), and to say I’m disappointed would be an understatement. (1/3)