Ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν πριν από λίγο στην Ανατολική Τουρκία

Σύμφωνα με το EMSC αρχικώς σεισμική δόνηση της τάξης των 5.2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ έπληξε την περιοχή Ελαζίγ.

Πρόκειται για την περιοχή όπου είχε σημειωθεί το βράδυ της Παρασκευής η φονική σεισμική δόνηση εντάσεως 6,8 Ρίχτερ.

Εν συνεχεία, όπως καταγράφει το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, με διαφορά 3 λεπτών ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί με διαφορά 4,5 και 4.4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ αντίστοιχα

