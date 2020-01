Ησυχία δεν έχει το παλάτι του Μπάκιγχαμ στο οπόιο εκτός του σκανδάλου με το Megxit απ’ ότι φαίνεται προστίθεται ένα ακόμη καθώς ένα άντρας από την Αυστραλία υποστηρίζει ότι είναι παιδί του πρίγκιπα Κάρολου και της Καμίλα Πάρκερ-Μπόουλς και έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για να το αποδείξει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Σάιμον Ντοράντε-Ντέι, γεννήθηκε πριν από 53 χρονια στο Πόρτσμουθ και τώρα ζει στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Σε συνεντεύξεις ισχυρίζεται αρκετά χρόνια ότι είναι ο καρπός του -τότε παράνομου- έρωτα της Καμίλα και του πρίγκιπα Κάρολου. Ωστόσο, η υπόθεση παίρνει μια απρόσμενη τροπή, καθώς ο Ντοτάντε-Ντέι πήγε την υπόθεση στο δικαστήριο το οποίο σημαίνει πως η βασιλική οικογένεια θα βρεθεί για άλλη μία φορά στο επίκεντρο των media.

Ο Ντοράντε Ντέι υιοθετήθηκε, όταν ήταν μόλις 18 μηνών, από την Κάρεν και τον Ντέιβοντ Ντέι. Ο ίδιος πιστεύει ότι η γυναίκα που τον έδωσε για υιοθεσία είναι η τότε 18χρονη Καμίλα Σαντ.

