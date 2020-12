Ένας άνδρας σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών της Νέας Υόρκης χθες Κυριακή, αφού άρχισε να ρίχνει με δυο πιστόλια, χωρίς κατά τα φαινόμενα να στοχεύει κανέναν, λίγη ώρα αφότου χορωδία είχε ψάλει χριστουγεννιάτικους ύμνους έξω από καθεδρικό ναό στην καρδιά της αμερικανικής μητρόπολης, ουρλιάζοντας ταυτόχρονα «ρίξτε μου», «σκοτώστε με».

https://t.co/B4zHKbSglV +++Full Report Update+++ Police Fatally Shoot Man Who Opened Fire Near Crowd at Manhattan Cathedral The shooting at the Cathedral of St. John the Divine took place just after a carol service ended. pic.twitter.com/ClGMIcJyjS

Ουδείς άλλος τραυματίστηκε από τα πυρά μπροστά στον καθεδρικό ναό St John the Divine στο Μανχάταν, δήλωσε ο Ντέρμοτ Σι, διευθυντής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Τρεις αστυνομικοί οι οποίοι επενέβησαν στο σημείο πυροβόλησαν εναντίον του άνδρα, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, περίπου δεκαπέντε φορές. Τον πέτυχαν τουλάχιστον μία φορά στο κεφάλι, διευκρίνισε ο Σι.

Η αστυνομία ανέσυρε τα δύο πιστόλια και σακίδιο πλάτης που φόραγε ο άνδρας, που περιείχε ένα δοχείο με καύσιμο, σχοινιά, καλώδια και μαχαίρια, σύμφωνα με τον ίδιο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης είχε δηλώσει νωρίτερα πως αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων όταν ο άνδρας άρχισε να ρίχνει, περίπου δεκαπέντε λεπτά αφού είχαν τελειώσει οι ψαλμοί της χορωδίας και ενώ ακόμη ο κόσμος που είχε μαζευτεί για να τους ακούσει — μερικές εκατοντάδες άνθρωποι — έφευγε. Ο εκπρόσωπος είπε ότι ο άνδρας έριξε «εναντίον αστυνομικών», κάτι ωστόσο που δεν επιβεβαιώθηκε από αυτόπτες μάρτυρες.

VIDEO: New York police officers cordon off the area outside the Cathedral of Saint John the Divine in Manhattan after a shooting. A police spokesperson said officers returned fire after a man started firing shots outside the church pic.twitter.com/h2bI05N68e