Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι το συμβάν ασφαλείας στο London Bridge ήταν τρομοκρατικής φύσης, καθώς και ότι ο δράστης πέθανε στο σημείο δεχόμενος τα πυρά αστυνομικών.

Επιβεβαιώθηκε ότι ο δράστης τραυμάτισε πολίτες με μαχαίρι πριν εξουδετερωθεί, αρχικά από περαστικούς πολίτες.

Δεν υπήρξε ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, που σύμφωνα με πληροφορίες φτάνουν τους πέντε.

Ο δράστης φορούσε κάτι που έμοιαζε με γιλέκο αυτοκτονίας, αλλά ο αναπληρωτής διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας είπε ότι ήταν ψεύτικο και ότι δεν περιείχε εκρηκτικά.

Η αστυνομία θα διατηρήσει την περιοχή αποκλεισμένη ενώ διεξάγονται έρευνες για την ταυτότητα και τα κίνητρα του δράστη, όπως και για το κατά πόσο υπήρχαν συνεργοί που μπορεί να συνιστούν απειλή.



Police arrive at cordoned off area at #LondonBridge following stabbing incident pic.twitter.com/jt0wRTIaWh