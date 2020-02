Το πρώην μοντέλο του Playboy, η Amie Harwick, βρέθηκε νεκρή μετά απο διαπληκτισμό με τον σύντροφό της ο οποίος κατηγορείται ότι την πέταξε από το μπαλκόνι. Η καλλονή, η οποία δούλευε ως θεραπεύτρια του σεξ, δολοφονήθηκε από τον Gareth Pursehouse, ο οποίος συνελήφθη.

Ο 41χρονος κατηγορείται πως έριξε την Amie από το μπαλκόνι του 3ου ορόφου του διαμερίσματός της στο Hollywood Hills. Ο θάνατος της ήταν ακαριαίος.

Λίγο νωρίτερα, είχε γίνει κλήση στην αστυνομία για φωνές στο διαμέρισμα, καθώς το ζευγάρι τσακωνόταν. Η κλήση αυτή έγινε στη 1:16 τα ξημερώματα, ώρα την οποία πιθανότατα ο 41χρονος έριξε το μοντέλο από το μπαλκόνι.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

fucking enraged to hear this news...she was my therapist. ...we spoke in detail about my past history w domestic abuse. She dedicated her LIFE to helping women like me. feels unreal. RIP dr.amie https://t.co/v9AR3Xf4hE — kelsey darragh (@kelseydarragh) February 17, 2020

In case you missed it. #WendyWilliams clearly making fun of the death of Drew Carey’s ex #AmieHarwick. She was killed by her ex bf by being thrown from a third floor balcony. #DisgustingBehavior pic.twitter.com/CpGafXrOg0 — Vj Escote (@DJE_NO) February 18, 2020

Ο κωμικός Drew Carey θρηνεί το θάνατο της πρώην αρραβωνιαστικιάς του Amie Harwick, γράφοντας στα social media ότι ήταν τυχερός που ήταν μέρος της ζωής του.

I hope you’re lucky enough to have someone in your life that loves as much as she did. pic.twitter.com/xMkQIwR6d6 — 🅳🆁🅴🆆 🅲🅰🆁🅴🆈 (@DrewFromTV) February 17, 2020

Με πληροφορίες από Mirror

Πηγή: skai.gr