Need for more (internet) speed... Την ανάγκη να αυξηθούν περαιτέρω στη χώρα μας οι πραγματικές (όχι ονομαστικές) διαδικτυακές ταχύτητες, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί το προηγούμενο διάστημα, καταδεικνύει έρευνα της WebsiteToolTester.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της WebsiteToolTester η Ελλάδα καταλαμβάνει την 56η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών με βάση την πραγματική μέση διαδικτυακή ταχύτητα που έχουν οι χρήστες, ενώ την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ταϊβάν και την τελευταία η Υεμένη. Η μέση πραγματική ταχύτητα «κατεβάσματος» (download) αρχείων στην Ελλάδα εμφανίζεται να είναι 13,41 Mbps και της Κύπρου 11 Mbps, έναντι 85,2 Mbps της πρώτης Ταϊβάν.

Είναι ενδεικτικό ότι η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από άλλες βαλκανικές χώρες όπως η 37η Ρουμανία (21,8 Mbps), η 43η Σερβία (19,2 Mbps) και η 49η Βουλγαρία (16,95 Mbps), αλλά πάνω από την 64η Κύπρο, το 72o Ισραήλ (8,85 Mbps), την 78η Bόρεια Μακεδονία (8 Mpbs) και την 102η Τουρκία (5,3 Mbps). Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην 15η θέση με 32,3 Mbps. Από τις 25 πρώτες χώρες, οι 18 είναι ευρωπαϊκές.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Σιγκαπούρη (70,9), η νήσος Τζέρσι της Μάγχης (67,5), η Σουηδία (55,2) και η Δανία (49,2 Mbps). Στον αντίποδα, στην τελευταία 207η θέση βρίσκεται η Υεμένη με μέση ταχύτητα μόνο 0,38 Mbps.

Σημειώνεται ότι η κατάταξή βασίζεται στις μέσες (όχι τις μέγιστες) πραγματικές ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο και όχι στις ονομαστικές που δηλώνουν οι κατά τόπους πάροχοι. Οι μέσες ταχύτητες προκύπτουν από τα δισεκατομμύρια onile τεστ που κάθε χρόνο κάνουν οι ίδιοι οι χρήστες σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες όπως της WebsiteToolTester, για να ελέγξουν πόσο γρήγορο είναι το Ίντερνετ που έχουν στο σπίτι ή στο γραφείο τους.

Η μέση ταχύτητα παγκοσμίως εμφανίζεται να έχει αυξηθεί από περίπου 9 Mbps το 2017 σε λίγο πάνω από 11 Mbps το 2019. Οι αριθμοί της WebsiteToolTester και κάθε άλλης παρόμοιας online υπηρεσίας πιθανότατα υποεκτιμούν σε όλες τις χώρες λίγο-πολύ (για διάφορους λόγους) την πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα που έχουν οι χρήστες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ