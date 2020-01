Ο καπνός από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία έφθασε στη Νέα Ζηλανδία, σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων, και οι συνήθως λευκοί παγετώνες πήραν απόχρωση προς το καφέ, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες και μαρτυρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο καπνός αυτός έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά χθες, Τετάρτη, το πρωί στη ζώνη αυτή. Σε ορισμένες περιοχές, ο ήλιος εμφανίσθηκε σαν μια κόκκινη ή χρυσή σφαίρα, ανάλογα με το πάχος του τοξικού νέφους.

Smoke which has travelled around 2,000km across the Tasman Sea can clearly be seen over the lower South Island. Visibility in the smoke haze is as low as 10km in the worst affected areas. Southwesterlies are expected to gradually flush the smoke laden air away from late today ^AC pic.twitter.com/C5k0D4xvyu