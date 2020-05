Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν διατήρησε την ψυχραιμία της όταν στη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης που έδινε σημειώθηκε ισχυρός σεισμός και συνέχισε με ηρεμία να απαντά σε ερωτήσεις.

Η Άρντερν έγινε πρωθυπουργός το 2017 και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα της, κυρίως για τον τρόπο που αντιμετώπισε πολλές κρίσεις: το μακελειό σε δύο τεμένη του Κράιστερτς τον Μάρτιο του 2019, μια έκρηξη ηφαιστείου τον Δεκέμβριο και πιο πρόσφατα την πανδημία του κορωνοϊού.

'We're just having a bit of an earthquake here.'



Watch the moment a magnitude 5.8 earthquake hit during a live interview with New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern.



