Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας χρησιμοποιούν τραγούδια του Μπάρι Μάνιλοου, το “Baby Shark” αλλά και το “Macarena” σε μια προσπάθεια να αναγκάσουν τους διαδηλωτές κατά των υγειονομικών μέτρων να φύγουν από τον κήπο μπροστά από το κοινοβούλιο της χώρας τον οποίο έχουν καταλάβει εδώ και ημέρες, προκαλώντας όμως και την αντίδραση της αστυνομίας που δεν εγκρίνει τις μεθόδους αυτές.

Η διαμαρτυρία ξεκίνησε πριν μία εβδομάδα όταν ένα κονβόι φορτηγών και αυτοκινήτων από όλη τη χώρα συγκεντρώθηκε μπροστά στο κοινοβούλιο στο Ουέλινγκτον, εμπνευσμένο από τις διαδηλώσεις κατά των περιοριστικών μέτρων λόγω της covid-19 που πραγματοποιούνται στον Καναδά. Στην αρχή έξω από το κοινοβούλιο είχαν συγκεντρωθεί περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές, όμως ο αριθμός τους άρχισε να μειώνεται μέσα στην εβδομάδα, προτού αυξηθεί και πάλι το Σάββατο.

Χθες Κυριακή ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Τρέβορ Μάλαρντ δήλωσε ότι ενέκρινε τη χρήση δυνατής μουσικής προκειμένου να αναγκαστούν οι διαδηλωτές να αποχωρήσουν, με τα μεγάφωνα να παίζουν συνεχώς τραγούδια του Μπάρι Μάνιλοου, αλλά και τη Macarena, όπως και μηνύματα υπέρ του εμβολιασμού κατά της covid-19.

In an effort to get protestors to leave the grounds of Parliament in NZ, they’re playing “Baby Shark” on the loudspeaker.



