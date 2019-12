Η πολιτεία της Νέας Υόρκης θα εξετάσει νομοσχέδιο το οποίο απαγορεύει «τα τεστ παρθενίας», μετά τις αντιδράσεις που ξέσπασαν όταν ένας ράπερ δήλωσε ότι πηγαίνει κάθε χρόνο την κόρη του στον γυναικολόγο προκειμένου να βεβαιώνεται ότι εξακολουθεί να είναι παρθένα.

Η βουλευτής των Δημοκρατικών Μικαέλε Σόλαζ, που κατέθεσε το νομοσχέδιο, ανέφερε ότι τα τεστ αυτά παραβιάζουν τα δικαιώματα των γυναικών και ενισχύουν τα στερεότυπα για τη γυναικεία σεξουαλικότητα.

«Τα τεστ παρθενικού υμένα δεν είναι απαραίτητα από ιατρική άποψη και δεν έχουν καμία επιστημονική βάση», τόνισε η Σόλαζ. «Συχνά είναι επώδυνα, ταπεινωτικά, δραματικά για τα νέα κορίτσια ή τις γυναίκες και στην πραγματικότητα είναι μια μορφή σεξουαλικής βίας», πρόσθεσε.

Let’s set the record straight, “#Virginity Exams” violates the rights of women and reinforces stereotyped notions of female sexuality.



That’s why I proposed legislation to ban hymen examinations. https://t.co/z23bGuuN94