Άγρια επίθεση από δυο άτομα με σκοπό τη ληστεία δέχθηκε ένας οδηγός στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, με την αστυνομία να δίνει την Παρασκευή στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο.



Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Μαΐου. Το 25χρονο θύμα βρισκόταν στο μαύρο αυτοκίνητό λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Ένας από τους ληστές πλησίασε το αυτοκίνητο του θύματος από την πόρτα του συνοδηγού, ενώ ο άλλος από το πίσω κάθισμα από την πλευρά του οδηγού.



Ο πρώτος ύποπτος έβγαλε ένα πιστόλι και ζήτησε την από το θύμα να του δώσει χρήματα, με τον οδηγό να επιχειρεί να διαφύγει. Οι δυο καταζητούμενοι τον γρονθοκόπησαν και τον μαχαίρωσαν αποσπώντας του ένα ρολόι, δυο αλυσίδες και τρία βραχιόλια συνολικής αξίας 1.000 δολαρίων.



Πάντως, και οι δυο δράστες έχουν ταυτοποιηθεί από κάμερες, με τη σύλληψή τους να είναι ζήτημα χρόνου. Προσφέρεται αμοιβή 3.500 δολαρίων για όσους γνωρίζουν πού βρίσκονται.



🚨WANTED🚨 for a Robbery in front of 818 East 167 Street #Bronx @NYPD42pct on 5/7/22@ 7:53P.M The two individuals punched, stabbed, slashed & removed the victim’s property.💰Reward up to $3500 Know who they are?📱Call 1-800-577-TIPS Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/OQ9tOjfbrQ