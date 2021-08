Η γυναίκα που κατέθεσε μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης αποκάλυψε σήμερα Δευτέρα την ταυτότητα της, σε μια τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, όπου αφηγείται πώς «η δουλειά των ονείρων της» μετατράπηκε σε «έναν εφιάλτη», ενώ ζητά ο Άντριου Κουόμο να λογοδοτήσει.

«Αυτό έπρεπε να κάνω (να καταθέσω μήνυση). Ο κυβερνήτης πρέπει να λογοδοτήσει (…). Αυτό που μού έκανε, είναι ένα έγκλημα. Παραβίασε το νόμο», δήλωσε στο CBS News η Μπρίτανι Κομίσο, η μήνυση της οποίας, που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα, στην κομητεία Όλμπανι, ανοίγει τον δρόμο σε πιθανές δικαστικές διώξεις σε βάρος του Κουόμο.

Η Μπρίτανι Κομίσο είναι μεταξύ των 11 γυναικών, οι οποίες αναφέρονται σε μια έκθεση, που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα από τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς κι η οποία κατηγορεί τον Άντριου Κουόμο για σεξουαλική παρενόχληση. Στην έκθεση αυτή αποκαλείται «βοηθός διεύθυνσης νούμερο 1».

«Είμαι επίσης η Μπρίτανι Κομίσο (…). Είμαι μια γυναίκα, έχω φωνή και αποφάσισα να τη χρησιμοποιήσω», λέει η ίδια.

