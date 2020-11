Σοκάρει βίντεο από τις ΗΠΑ που δείχνει την αναίτια επίθεση που δέχθηκε μια μαύρη γυναίκα ενώ έκανε τζόκινγκ στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Το περιστατικό συνέβη στις 17 Αυγούστου αλλά το θύμα δεν είχε καταγγείλει το περιστατικό μέχρι που έφτασε στα χέρια της το βίντεο. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ζητεί πληροφορίες για την ταυτότητα της δράστριας, όπως αναφέρει το indy100.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 37χρονη Τίφανι Τζόνσον ενώ έκανε τζοκινγκ στο Κουίνς βρέθηκε μπροστά σε μια εντελώς άγνωστη λευκή γυναίκα που κάτι της φώναξε και στη συνέχεια της πέταξε ένα γυάλινο μπουκάλι το οποίο τελικά έπεσε κάτω και έσπασε.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η Τζόνσον φοβήθηκε αλλά καθώς δεν τραυματίστηκε συνέχισε κανονικά να τρέχει.

🚨WANTED for ASSAULT: Know her? On 8/17/20 at 12:00 PM, on the corner of 53 Pl and Broadway in Queens, the suspect threw a glass bottle at the 37-year-old female victim, then used a racial slur. Any info call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/Nv85cTvkwJ