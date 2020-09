Νέα ΝAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά εξέδωσε η Τουρκία.



Η NAVTEX θα ισχύει για τις 29 Σεπτεμβρίου και δεσμεύει περιοχή μεταξύ της Ρόδου και του Καστελόριζου σύμφωνα με τον σταθμό Σμύρνης της Υπηρεσίας Ναυσιπλοΐας, Υδρογραφικών και Ωκεανογραφικών Μελετών. Οι συντεταγμένες αναφέρονται σε διεθνή και τουρκικά ύδατα.

Αναλυτικά η άσκηση θα λάβει χώρα στην περιοχή που περικλείουν οι παρακάτω συντεταγμένες:

TURNHOS N/W : 1201/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 26-09-2020 11:36)

GUNNERY EXERCISE, ON 29 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

Πηγή: Sigmalive