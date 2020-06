«Τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, μόνο χωρικά ύδατα που φτάνουν τα 6 ναυτικά μίλια», υποστήριξε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι 24 απαντώντας εμμέσως στις ΗΠΑ που χθες έστειλαν το δικό τους αυστηρό μήνυμα στη Τουρκία.

Ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Ενέργειας Φράνσις Φάνον είπε ότι οι προκλητικές ενέργειες πρέπει να σταματήσουν και πως τα νησιά έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα όπως κάθε άλλη περιοχή.

Ο Τσαβούσογλου όμως δεν σταμάτησε μόνο εκεί καθώς για την Αγία Σοφία ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε ότι δεν πιστεύει «την αναίδεια της Ελλάδας να μιλάει για την Αγία Σοφία. Η Αγία Σοφία είναι στην τουρκική επικράτεια, την κατακτήσαμε», είπε χαρακτηριστικά και «δεν έχει καμία σχέση η Ελλάδα να ασχολείται με το τι κάνουμε στην επικράτειά μας». «Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε μέσα στη χώρα μας και στις περιουσίες μας», είπε.

Η τελευταία που έχει δικαίωμα να μιλήσει είναι η Αθήνα, που είναι η τελευταία πρωτεύουσα που δεν έχει τζαμί, πρόσθεσε, ενώ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι με δικαιολογία τον κορωνοϊό δεν επέτρεψε να λειτουργούν τα τζαμιά στη δυτική Θράκη.

