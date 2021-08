Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, όπως δήλωσε σήμερα.

"Το ΝΑΤΟ βοηθάει να παραμείνει ανοιχτό το αεροδρόμιο της Καμπούλ για να διευκολυνθούν και να συντονιστούν οι αναχωρήσεις" από τη χώρα, έγραψε ο Στόλτενμπεργκ στο Twitter, προσθέτοντας ότι έχει μιλήσει με τους υπουργούς Εξωτερικών του Καναδά, της Δανίας και της Ολλανδίας.

Spoke with #UK PM @BorisJohnson and the Foreign Ministers of our Allies #Canada, #Denmark and #Netherlands on the situation in #Afghanistan. #NATO is helping keep Kabul airport open to facilitate and coordinate evacuations.