Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε απόψε ότι όλες οι εμπορικές πτήσεις από το αεροδρόμιο της Καμπούλ ανεστάλησαν, μόνο στρατιωτικά αεροπλάνα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον χώρο.

Η British Airways δεν χρησιμοποιεί επί του παρόντος τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρία καθώς οι αντάρτες Ταλιμπάν εισήλθαν στην πρωτεύουσα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Παράλληλα, η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ ανακοίνωσε σήμερα σε μια προειδοποίηση ασφαλείας ότι η κατάσταση ασφαλείας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν αλλάζει γρήγορα, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, όπου υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς καθώς τα αμερικανικά στρατεύματα βοηθούν στην απομάκρυνση των περισσοτέρων μελών του αμερικανικού προσωπικού.

"Υπάρχουν αναφορές ότι το αεροδρόμιο δέχεται πυρά ως εκ τούτου δίνουμε οδηγίες στους Αμερικανούς πολίτες να βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται", λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε η πρεσβεία.

Scenes from #Kabul Airport, #Afghanistan showing people boarding what appears to a C17 (please correct me if wrong) and what appears to be gunfire in the air in the distance. pic.twitter.com/p3l7zrVu77